Filistin Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri baskın sırasında enstitüye göz yaşartıcı gaz bombaları attı. Daha sonra eğitim ve idari personelin enstitü salonlarından birinde alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin ayrıca kamptaki Halk Komitesi binasının çatısına çıkarak bölgede konuşlandığı ifade edildi.

Gece saatlerinde de operasyon düzenlendi

Kudüs Valiliği, İsrail ordusunun gece saatleri ile sabaha karşı Kalendiya Mülteci Kampı'na da baskın düzenlediğini açıkladı. Askerlerin kampın bazı mahallelerinde konuşlandığı, enstitünün bulunduğu caddede yoğun şekilde ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı.

Yoğun gaz kullanımı nedeniyle bölgedeki bazı yaşlı ağaçların alev aldığı bildirildi.

Yıkım planı endişeleri artırdı

Baskının, İsrail'in Kalendiya'daki UNRWA'ya ait mesleki eğitim merkezini hedef alan yıkım planlarının gündeme gelmesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

Kudüs Valiliği, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada İsrail Belediyesinin, enstitünün bulunduğu araziye yeni bir eğitim kompleksi inşa etmeyi planladığını duyurmuştu.

UNRWA verilerine göre Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi, 15-19 yaş arasındaki yaklaşık 350 kız ve erkek öğrenciye eğitim veriyor. Merkez, İsrail'in 1967'de Batı Şeria'yı işgal etmesinden önce Ürdün hükümeti tarafından UNRWA'nın kullanımına tahsis edilen arazi üzerine inşa edilmişti.

Filistin tarafı ise İsrail'in altyapı ve eğitim projelerini Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını kontrol altına almak, uluslararası kuruluşların faaliyetlerini zayıflatmak ve kentin demografik yapısını değiştirmek amacıyla kullandığını savunuyor.