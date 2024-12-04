2025 bütçesinin Parlamentoda görüşülmesi sırasında aşırı sağ ile arasında oluşan anlaşmazlık neticesinde, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier hükümeti düştü.

Erken genel seçimin galibi olan solcular, 5 Eylül'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve getirilen Başbakan Barnier ve hükümetinin aşırı sağla işbirliği içinde olduğunu savunuyor.

Yaklaşık 3 aydır ülkeyi yöneten azınlık Barnier hükümeti, bugüne kadar sınır güvenliği ve göçle mücadele konularındaki açıklamalarıyla aşırı sağın fikirlerini benimsemekle itham edildi.

Salt çoğunluğu elde edemeyen hükümet, meclisteki yasama faaliyetlerine devam edebilmek için RN vekillerinin işbirliğine ihtiyaç duyuyordu.