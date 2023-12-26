İnsan kaçakçılığı soruşturması nedeniyle Fransa'da tutulan charter uçağının, günün erken saatlerinde 276 Hintliyle birlikte Hindistan'a vardığı belirtildi.

Bölge yönetimi 303 yolcunun 276'sının Mumbai'ye vardığını, 25 yolcunun ise Fransa'dan sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. Ayrıca söz konusu kişilerin Paris Charles de Gaulle havaalanında sığınmacılar için oluşturulan özel bir bölgeye nakledildiği kaydedildi.

Paris savcılığı, perşembe gününden itibaren Champagne bölgesindeki Chalons Vatry Havalimanı'na alıkonan ve 300 Hintli yolcuyu taşıyan uçağa el konulmasıyla ilgili yasağın kalktığını açıklamıştı.