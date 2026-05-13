Fransa'nın Bordeaux limanında demirleyen bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesiyle başlayan salgın, 90 yaşındaki bir yolcunun hayatını kaybetmesiyle derinleşti.

Sağlık yetkilileri yaklaşık 50 yolcuda bulantı, kusma ve ishal belirtileri görüldüğünü açıklarken gemideki 1700'den fazla kişi karantina altına alındı. Geminin karantina sürecinin ne zaman sona ereceğine dair resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

Norovirüs, dünya genelinde kruvaziyer gemilerindeki mide-bağırsak kaynaklı salgınların en yaygın nedeni olarak öne çıkıyor. Virüs kirli yiyecek ve su yoluyla, kapı kolları ile korkuluklar gibi sık dokunulan yüzeyler aracılığıyla ya da doğrudan temastan kolayca bulaşıyor. Hastalarda genellikle 1 ila 3 gün içinde geçen belirtiler görülüyor; ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda yayılım son derece hızlı gerçekleşiyor.

Karayipler'deki gemide de alarm

Bordeaux'daki salgınla eş zamanlı olarak Karayipler sularında seyreden Caribbean Princess gemisinde de aynı tablo yaşandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin verilerine göre, 28 Nisan'da Florida'nın Fort Lauderdale limanından hareket eden ve 3.116 yolcu ile 1.131 mürettebatı taşıyan gemide 102 yolcu ve 13 mürettebat norovirüs belirtileriyle yatağa düştü. Hasta bireyler derhal izole edilirken şirket tüm alanların dezenfekte edildiğini duyurdu.

Gemi, haberin yazıldığı saatlerde Dominik Cumhuriyeti kıyılarında seyrediyordu ve Pazar günü Bahamalar'ın başkenti Nassau'ya uğraması planlanıyordu. Şirket, bir sonraki yolculuk öncesinde geminin baştan başa dezenfekte edileceğini açıkladı; ancak salgının kaynağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kruvaziyer gemileri neden bu kadar savunmasız?

Uzmanlar, kruvaziyer gemilerinin salgınlar için neredeyse ideal bir ortam oluşturduğunun altını çiziyor. Yüksek yolcu yoğunluğu, ortak yemek ve eğlence alanları, kapalı iç mekânlar ve uluslararası yolcu hareketliliği bir araya geldiğinde norovirüs gibi son derece bulaşıcı patojenlerin kısa sürede tüm gemiye yayılması kaçınılmaz hale gelebiliyor. Sağlık otoriteleri norovirüsü kruvaziyer salgınlarının "öngörülebilir ve yaygın" nedeni olarak nitelendiriyor.

Uzmanlar bu tür ortamlarda el hijyeninin ve yüzey dezenfeksiyonunun kritik önem taşıdığını vurgularken, hastalık belirtisi gösteren yolcuların ortak alanlardan uzak tutulmasının yayılımı sınırlamadaki en etkili yöntem olduğunu belirtiyor. Bordeaux ve Caribbean Princess vakalarında yetkililerin her iki gemi için de bu protokolleri hayata geçirdiği görülüyor.

Sağlık yetkilileri, norovirüsün sağlıklı bireylerde hayatı tehdit edecek düzeyde bir tehlike oluşturmadığını; bununla birlikte 90 yaşında ya da kronik rahatsızlıkları olan bireyler için tablo çok daha ciddi bir boyut kazanabildiğini hatırlatıyor. Bordeaux'da hayatını kaybeden yolcunun ölümüyle virüs arasındaki bağlantı soruşturma kapsamında araştırılmaya devam ediyor.