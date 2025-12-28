Ünlü Fransız oyuncu ve şarkıcı Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir neslin sinemasını tanımlayan Bardot, sıkı bir hayvan hakları savunucusuna dönüşen yaşamıyla tanınıyordu.

AFP'nin haberine göre Bardot, Hollywood ihtişamının zirvelerinde geçen ömrüne son noktayı koydu.

Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen kadınından inzivaya çekilmiş bir aktiviste dönüşmesi, kültür tarihindeki en keskin kariyer değişimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Paris'te 1934 yılında varlıklı ve geleneksel Katolik ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bardot, ilk olarak sahne kariyerini hedefledi.

Prestijli Paris Konservatuvarında balerin olarak eğitim aldı ancak çarpıcı görünümü moda dünyasının dikkatini çekti.

Henüz 15 yaşındayken Elle dergisinin kapağında yer aldı. Modellik çalışmaları sayesinde oyunculuğa geçiş yaptı ve yönetmen Roger Vadim ile tanıştı. Çift, Bardot 18 yaşına girdikten kısa süre sonra, 1952'de evlendi.

"VE TANRI KADINI YARATTI"

Uluslararası çıkışını 1956'da Vadim'in yönettiği Ve Tanrı Kadını Yarattı (And God Created Woman) filmiyle yaptı. Saint-Tropez'de geçen filmde canlandırdığı özgür genç kız karakteri, sadece kariyerini başlatmakla kalmadı, kültürel manzarayı da değiştirdi.

Film, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sansasyon yaratarak Bardot'nun özgürleşmiş ikon statüsünü pekiştirdi.

Bardot'nun imajı 1969 yılına gelindiğinde Fransız kimliğiyle o kadar özdeşleşmişti ki Fransa Cumhuriyeti'nin resmi sembolü Marianne için model olarak seçilen ilk gerçek kişi oldu.

Bardot, 1960'lar boyunca dönemin en ünlü yönetmenleriyle çalıştı. Henri-Georges Clouzot’nun Oscar adayı Gerçek (The Truth) ve Jean-Luc Godard’ın Yeni Dalga başyapıtı Nefret (Contempt) filmlerinde başrol oynadı.

Ayrıca Hollywood’a adım atarak Shalako adlı western filminde Sean Connery ile kamera karşısına geçti.