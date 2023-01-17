Oktay’ın açıklamasından satır başları şöyle:

Türkiye KKTC işbirliği ile geliştirilen projeler konuşuldu. Hem değer üreten hem de sahip olduğu değerlerle dünyaya açılan KKTC için anavatan olarak üzerimize düşeni yapıyoruz.

Derdimiz KKTC’nin istikrar içinde güçlendirilmesidir. Turizm ve eğitime ilaveten tarım ve ticaret noktasında ambargoları kırmak istiyoruz. Türkiye KKTC güç birliği bölgede istikrar ve refahın yükselmesini istiyoruz.

Daha da ilerlemenin tam zamanı olduğuna inanıyoruz ve ileriye dönük kararlar aldık.

Ulaşım ve altyapısıyla birlikte teknoloji sanayileşme madenlerin işlenmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması öncelikleriyle ilerleyeceğiz.

İşbirliğimiz uzun vadeli olmaya devam edecek. 2023 protokolü hazırlıklarını da hep beraber tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da özellikle üzerinde durduğu üç müjdeyi açıklamak istiyorum

Türkiye’deki sağlık sisteminde Türkiye’deki vatandaşlar gibi KKTC’de de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yararlanması için çalışmalara başladık. Derinya’da TOKİ ile birlikte sosyal konut projelerini başlatıyoruz. Asrın projesiyle suyu ulaştırdığımız gibi kablo ile elektrik temin projesini başlatıyoruz. Tüm hazırlıklar hükümet nezdinde yürütülecek.

Kıbrıs tarafı ne istediğini açık şekilde ortaya koymuştur. Çözüm iki halkın egemen eşitliğiyle mümkündür. Türkiye olarak KKTC’nin bu vizyonuna tam destek veriyoruz.

Doğu Akdeniz hem ülkemizin hem de KKTC’nin hakları mevcuttur. Ne Rum Kesimi ne de başka ülkeler bu alanda hayal görmesin. Maraş’ın hayat bulması yönünde yürütülen çabalara destek vereceğiz.