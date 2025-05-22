Tüm halkın davetli olduğu bu anlamlı açılış töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Fur-Batu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Yıldız, yaptığı açıklamada, “Bir KKTC sevdalısı olarak yatırımlarımızı Kuzey Kıbrıs’a artırarak sürdürmeye kararlıyız. Yapılan bu yatırımlar, hem ekonomik büyümeye hem de istihdama önemli katkılar sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Yıldız, Fur-Batu İnşaat olarak temel hedeflerinin bu topraklara daha güçlü bağlarla kök salmak ve sürdürülebilir yatırımlarla KKTC’nin ekonomik gücünü artırmak olduğunu belirtti.

Fur-Batu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Yıldız

Orhan Yıldız Kimdir?

1973 yılında Kars’ta doğan Orhan Yıldız, 1988 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yerleşti. Farklı sektörlerde edindiği tecrübe ve çalışkanlığıyla iş dünyasında saygın bir yer edinen Yıldız, 2009 yılında Fur-Batu İnşaat’ı kurarak inşaat sektörüne adım attı. Şirketin direktörlüğünü üstlenerek birçok başarılı projeye imza attı.

2017 yılında kurduğu KKTC Kars Büyük Oluklular Derneği’nin kurucu başkanlığını üstlenen Yıldız, halen bu görevini sürdürmektedir. İnşaat sektöründeki başarılarının ardından perakende alanına da yatırım yapan Yıldız, Gönyeli’de hizmete sunulan Fur-Mar Süper Market ile Fur-Batu Group’un faaliyet alanını genişletmiştir.

Evli ve dört çocuk babası olan Orhan Yıldız, halen Fur-Batu Group Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.