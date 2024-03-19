Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası soruşturmalar devam ediyor. Bugün basın mensuplarına gerekli açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, futbolcularla ilgili bir soruşturmanın söz konusu olmadığını açıkladı.

Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

"Futbolcularla ilgili şu anda herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Burada sahaya giren taraftarların, sporculara saldıran 38 kişinin ismi tespit edildi. Bunlarla ilgili adli süreç devam ediyor. Futbolcularla alakalı herhangi bir soruşturma söz konusu değil. Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara da yönelik soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış, kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Futbolculara yönelik adli bir soruşturma bulunmamaktadır."