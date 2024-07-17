GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Gündem Kıbrıs vatandaşa ülkedeki üç büyük sorunun ne olduğunu sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşların sorunları sıralaması değişse de ortak sorunları aynı…

VATANDAŞ EN BÜYÜK SORUNU “EKONOMİ” OLARAK GÖRÜYOR…

Gündem Kıbrıs vatandaşa “Ülkedeki en büyük 3 sorun sizce nedir?” diye sordu. Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşların öncelikli sorunları arasında ekonomi, eğitim ve sağlık sistemlerindeki sıkıntılar gelirken, trafik ve trafik güvenliği de vatandaşların dile getirdiği sorunlar arasında yer aldı. Bazı vatandaşlar ülkede “İş bulma sorunu” var derken, bazı vatandaşlar ise “İşçi bulma sorunu” yaşadığını söyledi.



“HERKESİN ORTAK SORUNU PAHALILIK”…

Dursun Atalay isimli vatandaş, ülkedeki 3 büyük sorunu “Eğitim, siyasi yapı ve pahalılık” olarak sıraladı. Atalay, “Eğitim olmadan diğer yapılması gereken işler yürümez. Muhalefet iktidara hiç gelmemiş gibi davranıyor ve bunu doğru bulmuyorum. Ülkede yaşanan pahalılık ise herkesin ortak sorunu” dedi.



“MESERYA BÖLGESİNE HASTANE İSTİYORUZ, İNSANLAR YOLDA ÖLÜYOR”…

Yusuf Odun, Ekonomi, sağlık ve sıcaklardan şikâyetçi oldu. “Bu sene çok sıcak” diyen vatandaş, iklim değişikliğinden bu sıcakların kaynaklandığını söyledi. Meserya bölgesinde ikamet ettiğini söyleyen Odun, “Meserya bölgesine bir hastane kurulsa çok güzel olur. Bölgede bir hastamız olduğunda sıkıntı yaşıyoruz. Geçen bir arkadaşımız rahatsızlandı ambulans önce Mağusa’ya götürdü sonra Lefkoşa’ya gönderdiler. İnsanlar yolda ölüyor. Bunun çözülmesini istiyorum” dedi.



“BUGÜN BİR İŞE BAŞLIYORUZ, ERTESİ GÜN BU YASA GEÇERLİ DEĞİL DİYORLAR”…

Ali Şamşiri isimli vatandaş, dört yıldır KKTC’de yaşadığını ve İran’dan geldiğini söyleyerek, “Banan göre öncelikli olarak ekonomi. Her gün zamlarla karşılaşıyoruz. İkincisi biz yabancı olarak buradayız. Yasaları tam bilmiyoruz. Bugün bir işe başlıyoruz, ertesi gün bu yasa geçerli değil diyorlar” dedi. Yönetim açısından da sıkıntılar olduğunu ifade eden vatandaş, “5 sene sonrasını göremiyoruz” dedi. Ülkede pozitif şeylerin de çok fazla olduğunu kaydeden Şamşiri, “Havası, yemekleri bu ülkenin çok güzel. İnsanlar çok saygılı ve sevgi dolu. Güvenli bir ülke... Burayı çok seviyoruz” dedi.

“İŞ, İŞ, İŞ”… Kamil Birkaya isimli vatandaş ülkedeki 3 büyük sorunu “İş, İş, İş” olarak değerlendirdi. “İşlesen de hakkını alamıyorsun, alacağını alamıyorsun. İş düzelirse alışverişte düzelir” dedi.



“İŞÇİ BULMA SORUNUMUZ VAR”…

Soner Türkel isimli vatandaş ise en büyük sorunlarun “Yolsuzluk, eğitim, yol, trafik” olduğunu söyleyerek, “Aslında ülkede yolunda giden bir şey var mı?” dedi. Ülkede iş sorunu olmadığını söyleyen vatandaş, “Kime sorsam işçi arıyor, bu ülkede iş sorunu yok, işsizlik diye bir sorunumuz yok, işçi bulma sorunumuz var” dedi.



Mehmet Özatila isimli vatandaş, “Ülkede sorun üç tane mi?” diyerek, “Ekonomide sorun var, trafikte sorun var, yol sorun, su sorun, her şey sorun” yorumunda bulundu.



Ercan Duran, “Öncelikli olarak ekonomik şartlar. Günün sonunda her şey ekonomiye dönüyor” dedi. Duran, Karpaz bölgesinde ikamet ettiğini söyleyerek, “Bölgemizin en büyük sorunu hastane. Bölgemize bir hastane şart” dedi.

Hamza Gökalp isimli vatandaş ise ülkedeki en büyük sorunları, “Ekonomi ve çevre” olarak değerlendirdi. Gökalp, “Plajlar pislik içinde, çevre işlik içinde. Bana göre en büyük sorun çevredir” dedi.



“SÜREKLİ AFLARDAN BAHSEDİYORLAR”…

Asım Özer isimli vatandaş, “Pahalılık, hükümetin yarattığı sorunlar ve geri kalan her şey. Doğru giden bir şey yok” dedi. Konuşmasının devamında Özer, hükümetin icraatlarını doğru bulmadığını söyleyerek eleştiride bulundu. “Kişiler buraya çalışmaya geliyor. Kritik olmayan işlere kısa süreli işçi getirilmeli. Sürekli aflardan bahsediyorlar. Elektrikte af, öğrenciye af, işçiye af… Gaflarını aflarla örtüyorlar” dedi. Özer, “Ülkede çok bariz sorunlar var. Bu hükümetin gitmesi lazım” dedi.



“BENİM İÇİM YARALI TRAFİĞE BİR EVLAT VERDİM”…

Birsen Latifler isimli vatandaş, “Ülkedeki en büyük sorun trafik kazaları” dedi. Latifler, “Benim içim yaralıdır, trafiğe bir evlat verdim. Her yere dikkat etsinler” dedi. Diğer sorunları ise Latifler, “Sağlık ve pahalılık” olarak sıraladı.