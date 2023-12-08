Trendyol Süper Lig'de 15. haftanın açılış maçında Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti.

İlk yarı

6. dakikada sağdan atağı sürükleyen Tete, pasını ceza sahası yayı içindeki Icardi'ye attı. Arjantinli yıldızın bekletmeden şutunda kaleci Magomedaliyev sağına yatarak topun sahibi oldu.

22. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Tete'nin pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu ceza sahasına hareketlenen Boey'a gönderdi. Bu oyuncu, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

23. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda top yakın direk dibinde iyi yer tutan kaleci Muslera'dan döndü.

24. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nani kafa vuruşunu yaptı. Muslera, çizgi üzerinde meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

29. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Adana Demirspor'un kullandığı aut sonrasında Cisse'nin uzun vurduğu topu Boey kafayla Torreira'ya indirdi. Uruguaylı oyuncu da bekletmeden meşin yuvarlağı ceza sahası önündeki Icardi'ye verdi. Arjantinli oyuncu ise şık dokunuşla topu ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun önüne bıraktı. Kerem, meşin yuvarlağı karşı karşıya kaldığı Magomedaliyev'in üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

32. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Magomedaliyev topu kornere tokatladı.

45. dakikada Adana Demirspor Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. Solda ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın ortasında meşin yuvarlak Nelsson'dan döndü. Pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen oyunu devam ettirdi. Ardından VAR Koray Gençerler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Bitigen, Danimarkalı stoperin topa kolla müdahale ettiğini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada penaltıyı kullanan Niang, topu ve kaleci Muslera'yı ayrı köşelere gönderdi: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarı

46. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Tete, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak top yakın direğin yanından auta gitti.

49. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Tete, son çizgiye indikten sonra orta yaptı. Altıpasta araya giren Cisse'nin ters vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

51. dakikada sarı-kırmızılı ekibin kurduğu baskıda top ceza sahası içi sol çaprazdaki Icardi'ye geldi. Bu oyuncunun vole vuruşunda savunmadaki Svensson çizgi üzerinde topu önledi.

59. dakikada altıpas gerisinde uygun durumda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

67. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top az farkla ters taraftan auta çıktı.

68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tete, içeri kat ederek ceza sahasına sokuldu. Brezilyalı futbolcunun yerden şutunda kaleci Magomedaliyev yakın direk dibinde topu kornere tokatladı.

70. dakikada Icardi'nin şık pasıyla sağdan ceza sahasına giren Tete, ayağının içiyle uzak köşeye plase vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

85. dakikada Halil Dervişoğlu'nun sağdan ortasında arka direğe hareketlenen Oliveira, altıpasa gelen topa uçarak kafa vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+3. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Barış Alper'in derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bakambu, kaleci Magomedaliyev'den topu kurtarsa da kendisi yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Magomedaliyev'in faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

90+5. dakikada penaltıyı kullanan Icardi topu ağlara gönderdi: 3-1.

Mücadele Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Ziyech riske edilmedi

Galatasaray'da hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Faslı futbolcunun, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapılacak kritik karşılaşma düşünülerek riske edilmediği bildirildi.

Galatasaray'da sakatlığı geçen futbolculardan Abdülkerim Bardakcı maça ilk 11'de başlarken, Wilfried Zaha ise yedekler arasında görev bekledi.

Takımda sakatlığı olan Davinson Sanchez ise maçın kadrosunda bulunmadı.

Kerem Demirbay 6 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'da Kerem Demirbay, 6 maç aradan sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Son olarak Süper Lig'in 10. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Kerem Demirbay, sonraki 4 lig ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasının başlangıç kadrosunda tercih edilmedi.

Barış Alper Yılmaz sol bekte

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı Adana Demirspor maçında sol bekte görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takımın sol bekleri Angelino ve Kazımcan Karataş'ı yedek bırakan Buruk, hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz'a savunmanın solunda formayı verdi.

Adana Demirspor, Serkan Damla yönetiminde maça çıktı

Hafta içinde Hollandalı teknik adam Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla yönetiminde çıktı.

Adana Demirspor'da sakatlıkları bulunan futbolcular Mario Balotelli, Andreaw Gravillon, Ertaç Özbir ve Kevin Rodrigues maçın kadrosunda yer alamadı.

Vincenzo Montella maçı takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı statta takip etti.

İtalyan teknik adam, karşılaşmayı protokol tribününde izledi.

Son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 3 maçı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlattı.

Bu sezon ligde yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisi 12. haftada Atakaş Hatayspor karşısında yaşanan mağlubiyetle sona eren sarı-kırmızılı takım, sonraki üç maçında ise Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor'u yenerek yeni bir galibiyet serisine imza attı.

Kopenhag maçı öncesi moral buldu

Galatasaray, Adana Demirspor karşısında elde ettiği galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile yapacağı kritik karşılaşma öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde son 16 turuna yükselecek.

Sahasındaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 24 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 24 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 22 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sezon evinde puan kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda puan kaybetmedi.

RAMS Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında puan kaybetmeyen tek takım unvanına sahip.

Daha önce 1974-1975, 2001-2002 ve 2002-2003 sezonlarında iç sahada 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle tarihinin en iyi iç saha başlangıcı rekorunu tekrarladı.

Icardi, ligdeki gol sayısını 12'ye çıkardı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Arjantinli yıldız futbolcu, daha önceki lig maçlarında 11 kez topu filelerle buluşturdu.

Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise 5 gol attı.

Kerem Aktürkoğlu'nun 7. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 7. kez ağları havalandırdı.

Milli futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 olmak üzere toplam 6 gol attı.

Galatasaray'ın ilk golünü atan Sacha Boey ise bu sezon resmi maçlarda ikinci kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Muslera cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Uruguaylı kaleci, Adana Demirspor'un penaltı kazandığı pozisyonda yaptığı itirazdan dolayı sarı kart gördü.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın Süper Lig'in 16. haftasında EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşısında evindeki son 10 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk ettiği son 10 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanda son galibiyetini 1981 yılında 2-0'lık skorla aldı.

Adana Demirspor galibiyeti unuttu

Adana Demirspor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galibiyet elde edemedi.

Süper Lig'deki son galibiyetini 10. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde alan "Mavi Şimşekler" sonrasındaki 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.

Adana Demirspor ayrıca bu sezon deplasmanda galibiyete ulaşamadı. Akdeniz ekibi, dış sahada oynadığı 7 maçın 4'ünde berabere kalırken, 3'ünde mağlup oldu.

Bu arada maçı 45 bin 560 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.