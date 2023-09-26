Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor, Galatasaray'ı konuk etti.

İlk yarı

2. dakikada Boey'in sağdan ortasından penaltı noktası üzerine gelen topa Kerem Aktürkoğlu bekletmeden vurdu. Kaleci Jensen, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

3. dakikada Tete'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Mertens'in kaleci Jensen ile karşı karşıya vuruşunda, top uzak köşeden auta çıktı.

8. dakikada Mertens'in yaklaşık 25 metre mesafeden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

15. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Traore, açısını düzelttikten sonra yay içine girdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Muslera, sağına yatarak topu kornere çeldi.

21. dakikada Angelino'nun soldan ortasında altıpas önünde uygun durumdaki Tete'nin kafayla vurduğu top, kaleci Jensen'de kaldı.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Angelino'nın soldan ortasında Icardi, Okan Erdoğan ile girdiği mücadelede yerde kalınca, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı paslaşarak kullandı. Geriden gelen Icardi, uygun durumda meşin yuvarlağı yandan auta attı.

42. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra pasını penaltı noktası gerisindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli yıldız, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

60. dakikada sağdan ceza sahasına giren Traore'nin ortasında penaltı noktası civarındaki Ethemi, gelişine şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.

67. dakikada Tete'nin pasıyla sağ kanatta buluşan Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda, top üst direkten döndü.

79. dakikada Galatasaray'ın golü Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Zaha'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Barış Alper, sağ çaprazda bekletmeden ortasını yaptı. Arka direğe gelen topu Abdülkerim ağlara gönderdi. Hakem Abdulkadir Bitigen önce gol kararı verirrken, yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonda Abdülkerim'in ofsaytta olduğu tespit edildi.

82. dakikada Sambissa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

Galatasaray, ligde galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra, sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir ve İstanbulspor'u mağlup etti.

Son 19 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Icardi durdurulamıyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansına İstanbulspor karşısında da devam etti.

Karşılaşmada Galatasaray'ın tek golünü atan Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 5 müsabakada 7 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 11 resmi müsabakada 10 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmada da ağları havalandırmayı başardı.

Paslaşılarak kullanılan penaltıdan yararlanamadı

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısında kazandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Ceza sahasında Okan Erdoğan'ın Mauro Icardi'ye yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltı atışında, topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti.

Maçın 37. dakikasında kullanılan penaltı atışında Kerem Aktürkoğlu, topu hemen soluna bıraktı. Geriden gelen Icardi, uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta attı.

Çimlerin makyajlanması için kullanılan boya, futbolcuların üstüne bulaştı

Karşılaşmanın oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zeminindeki çimlerin makyajlanması için kullanılan yeşil boya, futbolcuların üstüne bulaştı.

Saha zemininde yanan çimlerin makyajlanması için gıda boyası kullanıldığı belirtilirken, maçta beyaz forma giyen Galatasaraylı bazı futbolcuların üstlerinde büyük yeşil lekelerin oluştuğu görüldü.

Karşılaşmada bazı futbolcuların da elleri, yüzleri ve saçları yeşile boyandı.