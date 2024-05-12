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Galatasaray ligin ikinci yarısında çıktığı tüm maçları kazanırken, üst üste 17. galibiyetini elde etti.

Galatasaray ligin bitimine 2 hafta kala puanını 99 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

Galatasaray geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Sarı kırmızılıların gollerini 45+4'te Barış Alper Yılmaz, 70'te Mertens ve 90'da Berkan Kutlu kaydetti. Vavacars Fatih Karagümrük'ün golünü 34'te Ryan Mendes, 83'te Markao attı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

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