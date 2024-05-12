Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk oldu.
Galatasaray geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı. Sarı kırmızılıların gollerini 45+4'te Barış Alper Yılmaz, 70'te Mertens ve 90'da Berkan Kutlu kaydetti. Vavacars Fatih Karagümrük'ün golünü 34'te Ryan Mendes, 83'te Markao attı.
Galatasaray ligin bitimine 2 hafta kala puanını 99 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu. Karagümrük ise 37 puanda kaldı.
Galatasaray ligin ikinci yarısında çıktığı tüm maçları kazanırken, üst üste 17. galibiyetini elde etti.