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İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray yine aynı skorla kazanmıştı.

Bu galibiyetle puanını 87’ye çıkaran Galatasaray liderliğini sürdürdü. 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Alanyaspor’da teknik direktör Fatih Tekke kırmızı kart gördü. Akdeniz ekibinde dakiklar 64’ü gösterdiğinde Leroy Fer de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sarı kırmızılılar, 56. ve 72. dakikalarda Barış Alper Yılmaz, 61. dakikada Hakim Ziyech ve 84. dakikada Icardi’nin attığı gollerle karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 32. haftanın kapanış maçında Corendon Alanyaspor’a konuk oldu.

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