Polisin açıklaması şöyle:

"15.04.2024 tarihinde, saat 15.00 raddelerinde, Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde, Gözde KASAPOĞLU (K-32) yönetimindeki RA 561 plakalı aracı ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Kiler-1 market önlerine geldiğinde, o esnada aynı istikamette kaldırım uzerinde bisikleti ile seyir halinde bulunan Hüseyin KUNDUZ (E-62)'un kaldırımdan dikkatsizce yola inip yolun karşı istikametine geçmeye çalıştığı esnada, Hüseyin Kunduz'a çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Hüseyin Kunduz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."