Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+2. dakikada Eren Elmalı, 64. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 55. dakikada Felipe Augusto'dan geldi.
İLK FİNALİST GALATASARAY
Bu skorun ardından Galatasaray, Süper Kupa'da adını finale yazdıran ilk takım oldu. Trabzonspor ise organizasyona veda etti.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe-Samsunspor maçının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.