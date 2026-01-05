Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu skorun ardından Galatasaray, Süper Kupa'da adını finale yazdıran ilk takım oldu. Trabzonspor ise organizasyona veda etti.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+2. dakikada Eren Elmalı, 64. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 55. dakikada Felipe Augusto'dan geldi.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

