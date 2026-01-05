Ülkemizin sevilen ve saygı duyulan isimlerinden, eski Dışişleri Bakanı Kenan Atakol yaşamını yitirdi.

Atakol’un vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu.

KENAN ATAKOL KİMDİR?

Kenan Atakol, 1937 yılında Baf Kazası’nın Yayla Köyü’nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1961 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu.

1964 yılında Fulbright Bursu’nu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. 1965 yılında New Mexico Üniversitesi’nde yüksek lisansını, 1967 yılında ise Virginia Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 1967–1972 yılları arasında Pennsylvania State Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı.

Siyasi yaşamına Ulusal Birlik Partisi çatısı altında devam eden Atakol, 1976–1998 yılları arasında Lefkoşa Milletvekili olarak seçildi. 1983 yılında oluşturulan Kurucu Meclis’te üyelik yaptı.

1974–1994 yılları arasında Tabii Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı, Eğitim ve Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı görevlerinde bulundu. Özellikle 1978–1983 ve 1985–1994 yılları arasında toplam 13 yıl Dışişleri Bakanlığı yaparak, Kuzey Kıbrıs tarihinde bu görevi en uzun süre yürüten isim olarak kayıtlara geçti.

Siyasetten emekli olduktan sonra sosyal ve çevresel projelere ağırlık verdi. 2002 yılında, aralarında eski Başbakan Hakkı Atun’un da bulunduğu bir grupla birlikte Çevre Koruma Vakfını kurdu ve vakfın başkanlığını üstlendi.

“Kıbrıslı Türkler ve Rumlar” adlı bir kitabı bulunan Kenan Atakol, evli ve iki kız babasıydı.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.