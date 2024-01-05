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Mauro Icardi Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek.

Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."

"Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF'den ertelenen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklama

TFF'den ertelenen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklama

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