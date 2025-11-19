Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanmıştı ve son durumu merak ediliyordu. Sarı-kırmızılı ekipten konu hakkında açıklama geldi.

AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray, Osimhen’in MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Victor Osimhen’in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Milli oyuncumuz Kaan Ayhan’ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır.

'CİDDİ DEĞİL' DEMİŞTİ

Victor Osimhen, milli takımından ayrılmasının ardından geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmiş ve sakatlığı ile ilgili soruya 'ciddi değil' yanıtını vermişti.

PERFORMANSI

Galatasaray'ın rekor bedelle bonservisini aldığı 26 yaşındaki yıldız golcü bu sezon çıktığı 12 maçta 9 gol kaydetmeyi başarmıştı.