UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabındaki yedinci maçında Galatasaray, sahasında İspanya LaLiga ekibi Atletico Madrid'i konuk etti.

Atletico Madrid maçın 4. dakikasında Giuliano Simeone'nin golüyle öne geçerken Galatasaray, 20. dakikada Marcos Llorente'nin kendi kalesi attığı golle skoru eşitledi, karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında skor değişmedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 10'a, Atletico Madrid ise 13'e yükseltti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının sekizinci ve son maçında deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu maçla lig etabını tamamlayacak. Atletico Madrid ise son maçında Bodo/Glimt'i konuk edecek.