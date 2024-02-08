Bunlar da ilginizi çekebilir

Galatasaray ara transfer döneminde Carlos Vinicius ve Serge Aurier gibi isimleri de kadrosuna katmıştı.

Köhn, Almanya 2. Bundesliga'da bu sezon Hannover formasıyla tüm kulvarlarda 21 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Gana asıllı Alman sol bekin sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 25 yaşındaki futbolcu, özel araçla havalimanından ayrıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.