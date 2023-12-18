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Play-off turunun tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024'te gerçekleşecek. UEFA Avrupa Ligi'de 2023/24 sezonunun finaline 22 Mayıs 2024'te Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda ev sahipliği yapacak.

Bu turda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında karşılaşacağı rakibi 18 Aralık Pazartesi yani bugün TSİ 15.00'da belli olacak.

Grubunu ikinci bitiren ve Galatasaray'ın muhtemel rakibi olan takımlar:

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

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