UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren Galatasaray, Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.
MUHTEMEL RAKİPLER
Grubunu ikinci bitiren ve Galatasaray'ın muhtemel rakibi olan takımlar:
- Freiburg
- Marsilya
- Sparta Prag
- Sporting
- Toulouse
- Rennes
- AS Roma
- Karabağ
AVRUPA LİGİ'NDE GRUBUNU LİDER BİTİRENLER
Grubunu lider bitirerek direkt son 16'ya kalan takımlar:
- West Ham
- Brighton
- Rangers
- Atalanta
- Liverpool
- Villarreal
- Slavia Prag
- Bayer Leverkusen
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında karşılaşacağı rakibi 18 Aralık Pazartesi yani bugün TSİ 15.00'da belli olacak.
Kura çekimi EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.
Maçların ilk ayağı, Şampiyonlar Ligi’nden gelen takımların sahasında oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
Bu turda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.
Play-off turunun tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi 23 Şubat 2024'te gerçekleşecek.
UEFA Avrupa Ligi'de 2023/24 sezonunun finaline 22 Mayıs 2024'te Dublin'deki Aviva Stadyumu'nda ev sahipliği yapacak.