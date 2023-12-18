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Bu yıl Avrupa macerasının UEFA Avrupa Ligi'nde geçiren Liverpool ve West Ham United kupanın favorileri arasında yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin 'belalısı' olarak tabir edilen Sevilla bu yıl kupada mücadele edemeyecek. Şampiyonlar Ligi grubunu son sırada tamamlayan İspanyol temsilcisi, Avrupa kupalarına veda etmişti.

Premier Lig tarihinde bir ilk

Premier Lig tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi'nde grubu üçüncü sırada tamamlayaran UEFA Avrupa Ligi 'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray 'ın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde sarı-kırmızılılar Sparta Prag ile eşleşti.

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