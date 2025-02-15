Galatasaray, AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata’nın çekilen MR’ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı.

Yıldız golcü 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

Morata'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklama şöyle:

"UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."