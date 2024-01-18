Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Yılmaz Dilek mahkemede olguları aktardı. Polis, 15 Ocak 2024 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Girne'de, Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde yapılan kontrolde C.K.K'nin 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren 2 bin 298 gün yasal statüsü olmaksızın KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının aleyhine getirilen davayı kabul ettiğini belirtti.

Polis, zanlının sabıkasız olduğunu, ülkeyle yasal herhangi bir bağı bulunmadığını ve soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel zanlının 10 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.