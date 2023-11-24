Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Güne Yansıyanlar’ adlı programa katılarak, önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Gardiyanoğlu, yasaların güncellenmesinin önemine işaret ederek, bu konudaki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

13’üncü maaşlar konusundaki çalışmalara değinen Gardiyanoğlu, “Bu konuda da çalışmalarımızı tamamladık ve ödeme tarihini yakın zamanda duyuracağız. Kendi kaynaklarımızı ve Maliye Bakanlığı’ndan alacağımız avanslarımızı kullanacağız. Herhangi bir borçlanmaya gidilmeyeceği bekleniyor. Bu konu 10 gün içinde netleşecek” dedi.

"Ciddi bir mücadele içerisindeyiz"

Bakan Gardiyanoğlu, kayıt dışılık ile ciddi bir mücadele içerisinde olduklarını ifade ederek, “Bu konuda verilen ön izinleri denetime aldık. Firmaların sosyal sigorta ihtiyat sandığı borcu var mı yok mu bunları araştırıyoruz. Kaç Türkiye Cumhuriyeti, kaç çalışanı var bunları denetliyoruz. Bu iş yerinin işlem hacmi nedir bunlara bakıyoruz. Oluşturulan bir komite var ve bu komite bu konularda gelen başvuruları değerlendiriyor” ifadelerini kullandı.

“Hem çalışanı hem de işvereni koruyacak yeni yasalar hazırlanıyor”

Hem çalışanı hem de işvereni koruyacak yeni yasaların hazırlandığını açıklayan Gardiyanoğlu, çalışma affı konusunda da yeni yasanın hazırlandığını söyledi.

Gardiyanoğlu, “Bu çalışma affının diğer muhaceret aflarından en büyük farkı, asgari ücretin yüzde 50’si kadar bir oranda bu kişiler başvuracak ve sistemden yararlanabilmeleri için bir işverenle bize gelmeleri gerekiyor. Şahsi olarak gelip kaydını yaptıracak ve verilen 45 günlük süreç içerisinde bir işverenle birlikte işlemlerini tamamlaması gerekiyor, yani iş bulması gerekiyor. Kabul edecek olan kişi de en az 6 ay boyunca çalışanı kendi kadrosunda tutma zorunluğu var” şeklinde konuştu.

Bakan Gardiyanoğlu, kurallara uymayan çalışanların yakalandıkları an deport olacaklarını kaydederek, işverenlerin de çok ciddi yasal cezaları olacağını belirtti, denetimlerin de çalışma affından sonra sıklaşacağını vurguladı.

Sanayi Odası ile iş birliği protokolü imzalanacak

Yerel işgücüne yönelik en büyük sıkıntının ara eleman açığı olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, bu konudaki sıkıntıların sona ereceğini Sanayi Odası ile iş birliği protokolü hazırlayacaklarını kaydetti.

“Salı günkü toplantıdan sonra netleşecek”

Asgari ücret konusuna da açıklık getiren Bakan Gardiyanoğlu, bu konuda da farklı bir çalışmaları olduğunu söyleyerek, bu konudaki çalışmaların Salı günkü ilk toplantıdan sonra netleşeceğini kaydetti.

“Kim suçluysa yargı önünde cezasını alsın”

Bakan Gardiyanoğlu, sahte reçete konusunda kendi bakanlığına bağlı dairelerde soruşturmanın devam ettirdiğini vurgulayarak, “Bu konuda benim içim rahattır. Bilinen bir şey varsa herkes suç duyurusunda buluna bilir. Kim suçluysa yargı önünde cezasını alsın” dedi.

Kaynak: BRT