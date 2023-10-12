TBMM’de gerçekleşen görüşmede, Erdem, Gardiyanoğlu’na meclis çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Orhan Erdem ve Sadık Gardiyanoğlu, bir süre TBMM Genel Kurulu’nu da izledi. Gardiyanoğlu, Darbe Girişimi’nde meclisin bombalanan bölgesini de ziyaret etti.

GARDİYANOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem’in, her zamanki gibi yine kendilerine yönelik dostane tutum ve sıcak karşılamasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Yüce Meclisi bakan olarak da ziyaret etmenin onurunu yaşadığını belirten Gardiyanoğlu, “ TBMM, Anavatanımızın siyaseten kalbi. Bombalarla bile yıkılmayan, yasamanın her zaman güç bulduğu yer. TBMM çalışmalarıyla, bizlere de örnek olmaktadır” dedi.

Gardiyanoğlu, “ Sayın Orhan Erdem, hem deneyimli bir Milletvekili hem de Kıbrıs Türk Halkı’nı yakından tanıyan ve Anavatan - Yavruvatan İlişkilerine somut katkılarıyla güç veren, çok değerli ve müstesna bir abimiz. İlgisine, desteğine çok teşekkür ediyorum. Görev süremiz boyunca da buradaki katkılarını bizlere esirgemeyecektir” diye konuştu.

ERDEM

TBMM - KKTC Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de “ Kardeşim”dediği Sadık Gardiyanoğlu’nu TBMM’de ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Gardiyanoğlu’nun çalışma hayatına büyük katkıları olacağına inandığını belirten Erdem, “ Bizler, Kıbrıs Türk Halkı için elimizden gelen katkıyı her zaman koymaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, KKTC’nin altyapı, çalışma yaşamı ve diğer tüm konularına destek vermeye devam edeceğiz. Gelecek, KKTC için daha müreffeh olacaktır” ifadelerini kullandı.