Ülkede infiale neden olan akran zorbalığı olayıyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Gardiyanoğlu konuyla ilgili önlemleri olayı ilk duydukları anda aldıklarını belirtti. “Biz bu konuyla ilgili zaten yasal düzenleme başlattık. Çağ değişiyor, dünya değişiyor. Dün bu konu bana geldiğinde bir kız çocuğu babası olarak 3 kere izledim. Gerçek anlamda çocuklarımız nereye gidiyor diye endişeye kapıldım.” dedi.

Olayın ardından Mağusa Sosyal Hizmetler Dairesi’nin devreye girerek polise bilgi verildiğini ifade eden Gardiyanoğlu çocuğun Sosyal Hizmetler’in koruması altına alındığını dile getirdi.

“BİZ VATANDAŞLARIMIZA ELİMİZİ UZATMAYA HER ZAMAN HAZIRIZ”

Bu tarz konularda destek alınması gerektiğini söyleyen Gardiyanoğlu “Bakanlığımıza bağlı birimlerimizde bu konularla ilgili olarak destek veren birimlerimiz, programlarımız var. Çıkmaza giren, sorununu çözemeyen bireylerimizin, ebeveynlerimizin bu programa katılarak destek almalarını rica ediyorum. Biz bakanlık olarak vatandaşlarımıza elimizi uzatmaya her zaman hazırız” ifadelerini kullandı.