Lefke Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ihtiyaçları için kullanılacak araç bugün Sosyal Hizmetler Dairesi’ne teslim edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu konuşmasında 2024 yılında iki tane tam donanımlı engelli aracı ile minübüs bağışlandığını hatırlatarak, bağışçıların katkılarının son derece kıymetli olduğunu belirtti.

Bugünkü araç bağışı ile Lefke bölgesinin çok önemli bir araç eksikliğinin giderilmiş olduğunu ifade eden Bakan Gardiyanoğlu “ Amacımız halkımıza daha iyi ve daha hızlı hizmet vermektir. Personellerimizin de daha huzurlu bir şekilde işlemlerini devam ettirmesi bizler için son derece önemlidir. Katkılarından dolayı tüm bağışçılarımıza çok teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de konuşmasında Lefke bölgesinde en önemli sorun olan araç sorunun çözülmesinde Çiğdem Özsoy himayelerinde katkı koyan tüm bağışçılara teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi.

Tüm bağışçılar adına Zehra Özsoy aracın anahtarlarını Bakan Gardiyanoğlu’na teslim ederek katkı koyan herkese teşekkür etti.