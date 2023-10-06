Görüşmede ülkedeki yaşlı bakımevi ve huzurevi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.



Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins hazırladıkları çalışma ve projeleri Bakan Gardiyanoğlu’na sundu ve her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Bakan Gardiyanoğlu özel yaşlı bakımevleri konularında ciddi anlamda çok eski yasaların olduğunu belirterek, mevcut yasaların güncelleneceğini ve meclise sunulacağını kaydetti.



Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’nin yakında devreye gireceğini anlatan Gardiyanoğlu,Kalkanlı Yaşam Evi’nde de yeni bir dönüşümün olacağını dile getirerek “Amacımız yaşlılarımıza yüksek kalitede yaşam standardını sunmaktır.” İfadelerini kullandı.