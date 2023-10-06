Görüşmede ülkedeki yaşlı  bakımevi ve huzurevi  konularında  görüş alışverişinde bulunuldu. 

Eski çalışma izni başvurularının tamamlanması için son tarih açıklandı Eski çalışma izni başvurularının tamamlanması için son tarih açıklandı


Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins hazırladıkları  çalışma ve projeleri Bakan Gardiyanoğlu’na sundu ve her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Bakan Gardiyanoğlu özel yaşlı  bakımevleri  konularında ciddi  anlamda çok  eski yasaların olduğunu  belirterek, mevcut yasaların güncelleneceğini ve meclise sunulacağını  kaydetti.


Sınırüstü  Yaşlı  Bakımevi’nin yakında devreye gireceğini anlatan Gardiyanoğlu,Kalkanlı Yaşam Evi’nde de yeni bir dönüşümün olacağını  dile  getirerek “Amacımız yaşlılarımıza  yüksek  kalitede yaşam standardını sunmaktır.” İfadelerini  kullandı.