Ankara’da temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, katıldığı "Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Üst Düzey İstişare Toplantısı" sonrası Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev ile bir araya gelerek, KKTC ile Azerbaycan arasında çalışma hayatında yakın iş birliği alanlarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ve heyetiyle yaptıkları görüşmede, iki ülkedeki ve dünyadaki sosyal hizmetlerin işleyişi konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını belirten Gardiyanoğlu, yaklaşık 300 Azerbaycan vatandaşının KKTC'de sosyal güvence altında çalıştığını fakat bu kişilerin devletler arasında bir anlaşma olmaması sebebiyle kendi ülkelerinde sosyal haklarından yararlanamadığının altını çizerek iki devletin sigorta kurumlarının genel müdürlerinin bu konuda görüşeceğini söyledi.

Gardiyanoğlu, Azerbaycan vatandaşlarının bu konuda mağduriyet yaşamaması için günü geldiğinde gerekli iyileştirmeleri yapacakları konusunda muhatabıyla prensipte anlaştıklarını sözlerine ekledi.

Tarafların birbirlerini davet ettiğini ifade eden Gardiyanoğlu, ilk fırsatta Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini ve Azerbaycanlı devlet yetkililerin KKTC'yi yerinde görmesini istediğini dile getirdi.