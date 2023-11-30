Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Erçin Şahmaran’ın hazırlayıp sunduğu ‘Objektif’ adlı programa konuk oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gardiyaoğlu, yeni belirlenecek olan asgari ücretle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Salı günü gerçekleştirdiği toplantıya işaret eden Gardiyanoğlu, “İşçi tarafı yüzde 48,5, işveren tarafı yüzde 25’lik asgari ücret artışı ile masaya oturdu. Veriler doğrultusunda hareket edeceğiz” dedi.

“YENİ ASGARİ ÜCRETİN GERÇEK VERİLER ÜZERİNDEN OY BİRLİĞİYLE BELİRLENMESİ GEREKİYOR”

Gardiyanoğlu, yeni asgari ücretin gerçek veriler üzerinden oy birliğiyle belirlenmesi gerektiğini, toplumun da buna ihtiyaç duyduğunu söyledi. Siyasi popülizmden uzak bir süreç izlemeye çalıştığını aktaran Gardiyanoğlu, “Popülizm ülkeyi geren bir unsurdur. Taraflar da buna anlayış gösterdi” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin en erken sürede belirlenmesini arzu ettiğini söyleyen Gardiyanoğlu, “İşveren ve işçi tarafı yapıcı bir tutum gösteriyor” diye konuştu.

Gardiyanoğlu, asgari ücret için yüksek bir rakam belirlenmesi durumunda iş hayatının zora gireceğini, az belirlenmesi durumunda ise asgari ücretle geçinecek olan insanların daha da yoksulluğa itileceğini, bu konuda bir denge kurulması gerektiğini belirtti.

“YENİ ASGARİ ÜCRET ÖNÜMÜZDEKİ AY İÇERİSİNDE NETLEŞECEK”

Yeni asgari ücretin önümüzdeki ay içerisinde netleşeceğini vurgulayan Gardiyanoğlu, belirlenecek olan rakamın 2024 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacağını söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu, reçete yolsuzluğu soruşturmasının işleyişi hakkında ortaya atılan iddiaları da değerlendirdi.

Reçete soruşturmasına ilişkin ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu kaydeden Gardiyaoğlu, “Ortalıkta kaos yaratmak isteyenler var” ifadelerini kullandı.

BAKAN GARDİYANOĞLU, REÇETE SORUŞTURMASINA MÜDAHALE EDİLDİĞİ YÖNÜNDEKİ İDDİALARI YALANLADI

Gardiyanoğlu, reçete yolsuzluğu soruşturması kapsamında Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in talimatı ile Girne’den kimsenin tutuklanmadığı yönündeki söylemlere işaret ederek, “Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu konuyla ilgili polisle konuşmuşluğumuz bile yok” dedi.

Girne’de Sosyal Sigortalar Dairesi ile anlaşmalı eczane sayısının az olduğunu dile getiren Gardiyanoğlu, “Dolayısıyla işlem sayısı da azdır. Fakat soruşturma devam ediyor. Oradan da tutuklamalar olacaksa olacaktır” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, reçete yolsuzluğuyla ilgili yaptıkları şikayet sonrası sistemi polise de açtıklarını kaydederek, “Polis istediği veriye ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı.

“REÇETEYE VE İLACA ULAŞMAKTA ZORLANAN HASTALARLA İLGİLİ CİDDİ BİR ÇALIŞMAMIZ VAR”

Son 1 buçuk aydır reçeteye ve ilaca ulaşmakta zorlanan hastalar olduğunu belirten Gardiyanoğlu, “Bununla ilgili ciddi bir çalışmamız var. Bu çalışmalar yarın muhtemelen sonlanır. Alacağımız tedbirleri de ya yarın ya da Pazartesi günü duyuracağız” diye konuştu.

Bakan Gardiyaoğlu, kahraman olmak için bu sürece atılmadığını, tek isteğinin yanlışların ortaya çıkması ve sıkıntıların aşılması olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Kıbrıs Postası