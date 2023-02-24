Gardiyanoğlu, asrın felaketi karşında derinden yaralandıklarını belirterek deftere şunları yazdı, “Anavatanımızda meydana gelen deprem felaketi Büyük Türk Milletinin bir parçası olarak bizleri de derinden yaralamıştır. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu büyük acı karşısında dualarımız Anavatanlı kardeşlerimiz ile birliktedir. Sevinçte olduğu gibi, tasada ve hüzünde bir ve beraber olduğumuz büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin yaralarını bir an önce saracağına olan inancım tamdır. Cumhuriyet Meclisi’ne mensup bir Milletvekili ve Anavatan sevdalısı bir Kıbrıs Türkü olarak hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, yaslı ailelere ve tüm Türk Milletine başsağlığı dileklerimi saygılarımla iletirim. Başın sağ olsun Türkiye’m…