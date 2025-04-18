Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Ayşe Kanlıada kanser hastalarının yaşadığı sıkıntıları aktararak kanser ilaçlarına erişim ve hasta bakıcı konularında görüş ve önerilerini Bakan Gardiyanoğlu’na aktardı ve destek istedi.

Bakan Gardiyanoğlu Kanser hatalarının yaşadığı sıkıntıları çok yakından bildiğini dile getirerek ilaç tedariği konusunun Sağlık Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu belirtti.

Sosyal Sigortalar Dairesi olarak sadece ödeme noktasında devrede olduklarını ifade eden Gardiyanoğlu, bu konudaki hassasiyetleri Sağlık Bakanlığı’na ileteceğini kaydetti. Gardiyanoğlu eğitimli hasta bakıcı yetiştirmek adına bazı çalışmalar içinde olduklarını kaydederek, hasta bakımı kursları açılması için Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Gardiyanoğlu eğitimli hasta bakıcı yetiştirmenin , hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak hem de hastaların bakım ihtiyacını karşılamak adına oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Gardiyanoğlu “ Kanser hastalarına yardımcı olmak boynumuzun borcudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız.” İfadelerini kullandı.