Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu görevden alındı Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu görevden alındı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği  Başkanı Ayşe Kanlıada kanser hastalarının yaşadığı sıkıntıları aktararak  kanser ilaçlarına erişim ve hasta  bakıcı konularında görüş ve önerilerini  Bakan Gardiyanoğlu’na aktardı ve destek  istedi.
Bakan Gardiyanoğlu Kanser hatalarının  yaşadığı sıkıntıları çok yakından  bildiğini dile getirerek   ilaç tedariği konusunun Sağlık Bakanlığı’nın uhdesinde olduğunu belirtti.
Sosyal Sigortalar Dairesi olarak  sadece ödeme  noktasında devrede olduklarını ifade eden Gardiyanoğlu, bu konudaki hassasiyetleri  Sağlık Bakanlığı’na ileteceğini kaydetti.  Gardiyanoğlu eğitimli hasta bakıcı yetiştirmek adına bazı çalışmalar içinde olduklarını kaydederek, hasta bakımı kursları açılması için Sağlık Bakanlığı ile  görüşmeler yaptıklarını anlattı. 
Gardiyanoğlu eğitimli hasta bakıcı yetiştirmenin , hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak hem de hastaların bakım ihtiyacını karşılamak adına  oldukça önemli olduğunun  altını çizdi.
Gardiyanoğlu “ Kanser  hastalarına yardımcı olmak boynumuzun borcudur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerimize düşen görevleri  yapmaya hazırız.” İfadelerini kullandı.