Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretinde, bakanlık bürokratları, Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Emrah İbrahimoğulları ,Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır ile Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner de eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu basına yaptığı açıklamada: "Büyük hayal ve emeklerle başlanan, ne yazık ki 9 yıldır bitirilemeyen bir tesisin içindeyiz.Bir çok aileye umut, özel gereksinimli çocuklara sıcak yuva olacak bu yerde maalesef kendini bilmez bazı kişilerin bu binaya verdiği zarar ziyanın, tesisi geri dönüşü olmayan bir noktaya getirdiğini gezerken gördük." dedi.

KTMMOB Başkanı’na, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi’ne ve Güliz Kaner’e katkılarından dolayı teşekkür eden Gardiyanoğlu, "Burda bir takımız ve birlikte yapacak çok işimiz var.Paydaşlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkına yakışır biçimde bu tesisi açmak en büyük hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır da konuşmasında, bakanın daveti üzerine merkezin mevcut durumunu tespit amaçlı binayı incelediklerini, tesisin uzun zamandır kullanılmamasından ve mekanik elektirik sistemlerinin çalınmasından dolayı binada çeşitli hasarların ortaya çıktığını söyledi. Bakanlığın talebi ile, oda olarak binadaki hasarın tespiti için keşif yapacaklarını ve Bakanlığa sunacaklarını belirten Adanır, binanın başlangıç sürecinden beri takipte olduklarını ifade etti ve sosyal sorumluluk görevi olarak Bakanlığa gereken desteği vereceklerini kaydetti.

Engelsiz Yaşam Merkezi yönetiminde de yer alan Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Emrah İbrahimoğulları da konuşmasında toplumun faydasına olan her noktada Merkez Bankası’nın destek olmaya her zaman hazır olacağını söyledi.

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güliz Kaner de konuşmasında, Engelsiz Yaşam Evi için Evkaf’ın, Merkez Bankası’nın, derneklerinin ve bakanlığın içinde olduğu ayrı bir yönetimin kurulduğuna vurgu yaparak, bu yönetimin önümüzdeki hafta toplantılara başlayacağını, icraatlarla tesisin organizasyonu konusunda hızlı bir şekilde ilerleyeceklerini kaydetti.Kaner, tüm tarafların üzerine düşeni yapıp başarması halinde, Engelsiz Yaşam Evi’nin üç ay içerisinde açılabileceğine inandığını ifade etti.

2014 yılında temelleri atılan ve 2020 yılında inşaatı tamamlanan, engelli bireylere 7/24 yatılı bakım hizmeti verecek ilk tesis olacak olan Engelsiz Yaşam Evi’nin 9 yıldır faaliyete geçmesi bekleniyor.