Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın sosyal sigortalara kayıtlı 152 bin iştirakçinin yüzde 70’inin asgari ücretle geçinmek zorunda olduğu şeklindeki açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

Bakan Gardiyanoğlu, “sosyal sigortalara yatırım yapılan yaklaşık 76 bin KKTC vatandaşı var. Onların sadece 20 bin 95’ine asgari ücret üzerinden yatırım yapılıyor. Bu da yaklaşık olarak yüzde 70 değil yüzde 32’e tekabül ediyor. Konunun yanlış yerlere çekilmemesi adına düzeltmek istedim” dedi.

“YANSIYAN ARTIŞ KAMUDA % 103.60, ASGARİ ÜCRETTE %102.57”

Gardiyanoğlu, “1 Ocak 2024’ten 1 Ocak 2025’e kadar devletin açıkladığı hayat pahalılığı, kamuya yansıyan maaşların artışının toplamı yüzde 103.60’dır. 1 Ocak 2024’ten 1 Ocak 2025’e kadar asgari ücret masasında onaylanan tüm rakamların toplamı da yüzde 102.57’dir. Arada yüzde 1.03 gibi bir fark var. Bugün itibarıyla toplamda 4 sendikanın bakanlığımıza asgari ücretle ilgili itirazları vardır. Salı veya Çarşamba günü İtiraz Kurulu bakanlığımızda toplanacaktır. İtirazları tekrardan değerlendirecekler. Asgari ücretin son şeklini yine İtiraz Kurulu değerlendirecek” dedi.

Bakan Gardiyanoğlu bir soru üzerine İtiraz Kurulu’nda ortaya konulacak veriler doğrultusunda asgari ücretin artabileceğini veya aynı da kalabileceğini ifade etti.

“EYLEM EN DEMOKRATİK HAK. HÜKÜMET OLARAK SAYGILIYIZ”

Tepkinin, eylemin, hukuk yolunun en demokratik anayasal hak olduğunu da söyleyen Gardiyanoğlu, “yargıya gidilecekse de yargının alacağa karara da hükümet olarak da biz saygılıyız” diye konuştu.

“KONUŞULAN YÜZDE 1’NİN TL KARŞILIĞI 384”

Gardiyanoğlu “Burada konuştuğumuz konu yüzde 1’dir. Bugüne kadar devletin açıkladığı hayat pahalılığının toplamı yüzde 103’dür. Bugüne kadar Asgari ücret masamızda 7.5 artış da dahil olmak üzere verilen asgari ücretin artışı da toplam yüzde 102’dir.Konuşulan rakam yüzde 1’dir. Onun da TL karşılığı 384 TL’dir. Bu bulgularla bu ışıkta Pazartesi günü veya Salı günü İtiraz Kurulu’nun toplantı çağrısı yapılacak” dedi.

“TARAFLARLA GÖRÜŞMELERİM HAFTA SONU YOĞUNLAŞACAK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Pazartesi günü öğlene kadar İtiraz Kurulu’nun toplantısının gününün ve saatinin netleşmiş olacağını ifade etti.

“Bakan olarak haftasonu telefon trafiğim devam edecek. Hem işçi hem işveren tarafı ile görüşeceğim. İtiraz Kurulu toplantısı öncesinde temasım, görüşmelerin haftasonu yoğunlaşacak. Ben göreve geldiğimden beri bu 4. Asgari ücetimizdir. Verdiğimiz oranlar ortadadır. İşveren yaptığımız sosyal sigorta prim destekleri ortadadır. Hükümetimizin Başbakanımızın talimatları ile yaptığımız teşvikler, katkılar ortadır” dedi.

“İŞSİZLİĞİ YÜZDE 27’LERDEN YÜZDE 5.2’YE DÜŞÜREN BİR ÇALIŞMA BAKANIYIM”

Bir soru üzerine Gardiyanoğlu, “Ben iş hayatını düşünen bir bakansam şu veriyi de söylemeden geçemeyeceğim. 2017’den günümüze kadar taa ki 2024’ün ortasına kadar yüzde 17’inin altına düşmeyen işsizlik oranı yüzde 27’lerden, yüzde 20’lerden sayın Ünal Üstel hükümetinin çaba ve girişimleriyle, verdiği teşviklerle yaptığı öngörülerle Salı günü Devlet İstatistik Kurumu’ndan aldığım verilerle şuanda ben göreve geldiğimde yüzde 17.5 olan işsizlik oranı şuanda 5.2’ye düşmüştür. İşsizliği yüzde 27’lerden yüzde 5.2’ye düşüren bir Çalışma Bakanıyım. Bu verileri ben değil İstatistik Kurumu ortaya koyuyor” dedi..

Bakan Gardiyanoğlu, “Bugüne kadar Asgari ücret masasında nasıl neticelerle kalktığımız herkes tarafından malumu. Eğer biz işçi düşmanı olsak, emekçi düşmanı olsak. İşçimizi düşünmesek çok daha farklı asgari ücret neticeleri ile bu 2024’de karşılaşılırdı…Önemli olan bu ülkede emekçi, alın teri döken işçimizi hayat pahalılığı altında ezdirmemek, alım gücünü düşürmemek için tüm çaba ve gayreti ortaya koyduk…Asgari Ücret İtiraz Kurulu toplantısında da umarım iyi bir şeyde tekrar toparlayacağız diye düşünüyorum” dedi.

Kaynak: BRT