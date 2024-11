Elektrik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusunda ne gibi ortak adımların atılacağı konusu ele alınırken, birlik önerilerini bakan Gardiyanoğlu’na sundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da, konuşmasında 2025 yılını çalışma yılı ilan ettiklerini belirterek, 30 yıldır değişmeyen yasaların, güncelliğini yitiren tüzüklerin kısa süre içinde değişeceğini ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurguladı.

Denetimleri 2023- 2024 yılında yüzde yüz oranında artırdıklarını kaydeden Bakan Gardiyanoğlu, tüm adaya 22 müfettiş ile denetim hizmeti vermeye çalıştıklarını dile getirdi.

Gardiyanoğlu, 12 yeni müfettişin daha göreve başlayacağını da kaydederek, “Hedefimiz sıfır ölümlü iş kazalarıdır. İş kazaları bizleri derinden üzmektedir. Hiçbir işveren çalışanının yitirmek istemez. Her yitirilen can ardından gözü yaşlı bir aile bırakır. Her çalışan bizim için değerlidir. Elbirliği ile çalışırsak birçok sorunu aşabiliriz, hızla çözüme ulaşabiliriz.” dedi.

Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği yeni yönetimine görevinde başarılar diledi.