Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, BRT’de yayınlanan ‘18. Saat’ programında iş kazaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gardiyanoğlu, her ölümlü iş kazasının kendilerini derinden sarstığını kaydetti.

İş kazası sayısı üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığını belirten Gardiyanoğlu, önemli olan kazaların sıfıra indirilmesi olduğunu söyledi.

Çalışma dairesinde ada genelindeki müfettiş sayısının 22 olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, günün koşullarına uygun olarak kadrolarda iyileştirilme yapılması için çalıştıklarını ifade etti.

2025 yılında çok ciddi anlamda tedbirleri ve yaptırımları olacağını vurgulayan Gardiyanoğlu, amaçlarının 2025 yılı içinde sıfır kaza olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu “yasa göre tüm iş yerleri iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tutmak zorundadır. Bu iş yerleri tutukları iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından kendi çalışanlarına eğitim verdirmek zorundadır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları şirketlerin her ay düzenli olarak denetim raporlarını dairemize bildirmekle mükellef olacak. Yasal olarak zorunluluktur. Dört veya beş ay içerisinde denetimleri yaptırmayanları da ben bakan olarak mühürleyeceğim” dedi.

Kaynak: BRT