Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Gardiyanoğlu, Serim’e Engelsiz Yaşam Evi hakkında bilgiler verdi.

Bakan Gardiyanoğlu, sosyal hizmet yılı ilan ettikleri 2024 yılında tüm merkezlerin fiziki iyileştirme çalışmalarını tamamladıklarını, kadrolarını güçlendirdiklerini belirterek çok daha iyi koşulları yarattıklarını kaydetti.

Gardiyanoğlu, en önemlisi Engelsiz Yaşam Evi’nin 1. etabını hizmete açtıklarını dile getirerek devletin hizmetinin her noktaya ulaşması için uğraş verdiklerini vurguladı.

Serim: Sevgi varsa engel yoktur

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim ise, “Sevgi varsa engel yoktur” ifadelerini kullanarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

Engelli bireyler merkezde yaptıkları el emeği ürünler ve resimlerden Serim’e hediye takdim etti.