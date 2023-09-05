Gardiyanoğlu , İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu kısa bir süre önce göreve geldiğini anımsatarak İskele Bölgesi’ne ayrı bir önem verdiğini, söz konusu ziyaretin de bunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

İskele bölgesinin günden güne gelişerek ülkenin gözbebeği konumuna geldiğini ifade eden Gardiyanoğlu, bölgede çalışma hayatı ile ilgili ciddi bir yoğunluğun olduğunu söyledi.

Hızlı nüfus alan ve gelişmeye devam eden İskele’de bakanlığına bağlı dairelerin alt yapılarının güçlendirilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Gardiyanoğlu, hizmetler anlamında eksikliklerin İskele bölgesinde hızla tamamlanacağını kaydederek " İskele'nin devlet çatısı altında olduğunu hissetmesi gerek" ifadelerini kullandı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da ilk resmi ziyaretini İskele'ye yapan Bakan Gardiyanoğlu'na teşekkür etti. Sadıkoğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genelde ülkeye özelde İskele'ye olumlu faydalar sağlayacağına inanç belirtti.