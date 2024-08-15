Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işverenlerin işçilere kötü muamele uygulamasına izin vermeyeceklerini vurguladı.

Gardiyanoğlu ülkeye gelen kimsenin köle olmadığını, empati yapılması gerektiğini belirterek Çalışma Dairesi’ne bağlı Alo 102 İhbar Hattı’nın çok önemli olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, Ada’ya ön izin ile gelen kişilerin çalışma izinleri tamamlanmamış ise yeni sistemin kendilerini uyaracağı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Gardiyanoğlu, “Söz konusu firmaya ve yanında çalıştırdıkları insanlara gerek fiziki gerek mobbing uygulayan herkese, gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.” dedi.

Bakanlık Müsteşarı Tahir Serhat ise konuya hassasiyetle eğildiklerini, gereken neyse yapacaklarını ifade etti.

Çalışma Dairesi Müdürü Sezgin Ballı da işçilerin bakanlığın ihbar hattını arayarak şikayette bulunduklarını belirtti. Ballı, çalışanların Ada’ya ön izin ile geldiğini ancak çalışma izinlerinin işverenler tarafından yapılmadığını ifade etti. Ballı, işçilerin mağduriyetlerinin en kısa sürede giderileceğini kaydetti.