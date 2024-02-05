Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Serkan İlseven, Bakanlık Müdürü Meray Dürüst ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti. Tüm bozuk klimaların değiştiği , çevre aydınlatma arızalarının giderildiği, tesis içi elektirik sistem eksiklikleri tamamlanan, tüm odaların daha verimli sıcak suya ulaşması tamamlanma aşamasına gelen Kalkanlı Yaşam Evi’ni bürokratları ile birlikte gezen Bakan Gardiyanoğlu yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Gardiyanoğlu Kalkanlı Yaşam Evi için ciddi projeleri olduğunu belirterek,Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomi İşbirliği Ofisi’nin de katkıları ile tadilat ve bakım çalışmalarının başlayacağını vurguladı.Gardiyanoğlu “Hedefimiz Kalkanlı Yaşam Evi’nin artık güzelliklerle anılmasıdır.” dedi.