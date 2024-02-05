Alkollü kaza yaptı, ikamet izinsiz olduğu ortaya çıktı! Alkollü kaza yaptı, ikamet izinsiz olduğu ortaya çıktı!

Bakan Gardiyanoğlu’na  ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Serkan İlseven, Bakanlık Müdürü Meray Dürüst ve  Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü  Alev Ecevit eşlik etti. Tüm bozuk klimaların  değiştiği , çevre aydınlatma arızalarının giderildiği, tesis içi elektirik sistem eksiklikleri tamamlanan, tüm odaların daha verimli sıcak suya ulaşması tamamlanma aşamasına gelen Kalkanlı Yaşam Evi’ni bürokratları ile birlikte gezen Bakan Gardiyanoğlu yetkililerden bilgi aldı. 
 Bakan Gardiyanoğlu Kalkanlı Yaşam Evi için ciddi projeleri olduğunu  belirterek,Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve  Ekonomi İşbirliği  Ofisi’nin   de katkıları ile tadilat ve bakım çalışmalarının başlayacağını  vurguladı.Gardiyanoğlu  “Hedefimiz Kalkanlı  Yaşam Evi’nin  artık güzelliklerle anılmasıdır.”  dedi.