Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Akdoğan  ve Değirmenlik’te düzenlenen “Kadına Yönelik Mesleki Eğitim ve Sosyal Destek Projesi” kapsamında eğitim alan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi. Törenin ardından, Karpaz dokuma sanatı ve sele sepet örücülüğü eğitimi alan 54 kadının ürünlerinin yer aldığı sergi de açıldı.

Sertifika törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers da katıldı.

Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde  gerçekleşen sertifika töreninde konuşan, Sosyal Hizmetler Dairesi  Müdürü Alev Ecevit, 2021 yılından itibaren devam eden projenin bu sene de Mesarya bölgesinde  yapıldığını ve projeden bugüne kadar 200 kadının destek aldığını ifade etti.

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Proje ile evdeki kadınların sosyalleşmesini  ve meslek edinmesini hedeflediklerini kaydeden Ecevit,  unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının   kadınların desteği ile   gün yüzüne çıkartıldığını söyledi. Üreten kadının çok kıymetli olduğunu önemle vurgulayan Ecevit, kadınların aktif işgücü piyasasına kazandırılması için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  tarafından prim desteği verildiğini anımsatarak  projeye  katkı koyan herkese teşekkür etti.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de konuşmasında, daha önce Lefkoşa ve Karpaz bölgesinde yapılan projenin Beyarmudu bölgesinde de  gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini ifade ederek, kadınların yanında olan her projeye belediye olarak destek vermeye  devam edeceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasında, sele sepet örücülüğü ile Karpaz dokumacılığı konusunda eğitimini tamamlayarak sertifika almış, kendi işini kuracak kadınlara sosyal güvenlik sistemine dahil olabilmesi için destek verildiğini;  sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin tam dört yıl boyunca bakanlık tarafından karşılandığını ifade etti.

Projenin unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılması ve kültürümüzün hayat bulması açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Gardiyanoğlu, sergide sergilenen her bir eserin  kadınların  alınteri ve emeğinin  ürünü olduğunu söyledi.

Geçitkale, Serdarlı, Büyükonuk, Mehmetçik ve Girne belediyelerinden  de   meslek kurslarının açılması için talep geldiğini ve kursların  ada genelinde yaygınlaştırılarak sürdürüleceğini kaydeden Gardiyanoğlu, “Hem Kıbrıs kültürünün yaşatılması hem de  kadınların evlerinden çıkarak  ekonomik hayata dahil edilmesi için eğitimlerimiz  kesintisiz olarak devam edecek. Bunun sözünü burdan veriyoruz.” şeklinde konuştu. Gardiyanoğlu, projeye katkı koyan  herkese ve  kursa katılan  kadınlara teşekkür etti.

Törenin ardından,  Karpaz dokuma sanatı ve sele sepet örücülüğü eğitimi alan 54  kadının ürünlerinin yer aldığı sergi de açıldı.