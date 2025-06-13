KKTC Gazete Manşetleri/ 13 Haziran 2025 KKTC Gazete Manşetleri/ 13 Haziran 2025

Bakan Gardiyanoğlu   Göktaş ile görüşmesinde2024 yılını  sosyal  hizmet  yılı  ilan  ettiklerini  ve hedeflerinin yüzde 87’sini gerçekleştirdiklerini belirterek 35 yıldır değişmeyen  sosyal  hizmet  yasalarını  modern  bir hale  getirerek  meclise sunduklarını  kaydetti. 
Türkiye’nin sosyal  hizmet  anlamında çalışmalarını  yakından  takip  ettiklerini  dile getiren Bakan Gardiyanoğlu “Sizlerin çalışmaları  
bizler için bir rehber oldu. İnsanlara  verdiğiniz değerlilik   hissi  takdire şayandır. “ dedi. 
Türkiye  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuşmasında Türk Devletleri  Teşkilatı’nın   programına  katılımı ve katkıları  için   Bakan  Gardiyanoğlu’na  teşekkür ederek “Bu  tür uluslarararası  etkinliklerde KKTC’nin var olması bizler için çok  değerli.. Uluslararası tanınma faaliyetleri açısından son derece önemli.” ifadelerini  kullandı. 
Göktaş  sosyal  hizmetler anlamında KKTC’de sürdürülen  çalışmaların ne kadar  hızlı  hayata  geçtiğine bizzat şahit olduğunu da belirterek
“ Tecrübelerimizi  sizlerle  paylaşmayı   memnuniyetle  sürdürmeye  devam edeceğiz”. şeklinde konuştu.