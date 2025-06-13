Bakan Gardiyanoğlu Göktaş ile görüşmesinde2024 yılını sosyal hizmet yılı ilan ettiklerini ve hedeflerinin yüzde 87’sini gerçekleştirdiklerini belirterek 35 yıldır değişmeyen sosyal hizmet yasalarını modern bir hale getirerek meclise sunduklarını kaydetti.

Türkiye’nin sosyal hizmet anlamında çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Bakan Gardiyanoğlu “Sizlerin çalışmaları

bizler için bir rehber oldu. İnsanlara verdiğiniz değerlilik hissi takdire şayandır. “ dedi.

Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuşmasında Türk Devletleri Teşkilatı’nın programına katılımı ve katkıları için Bakan Gardiyanoğlu’na teşekkür ederek “Bu tür uluslarararası etkinliklerde KKTC’nin var olması bizler için çok değerli.. Uluslararası tanınma faaliyetleri açısından son derece önemli.” ifadelerini kullandı.

Göktaş sosyal hizmetler anlamında KKTC’de sürdürülen çalışmaların ne kadar hızlı hayata geçtiğine bizzat şahit olduğunu da belirterek

“ Tecrübelerimizi sizlerle paylaşmayı memnuniyetle sürdürmeye devam edeceğiz”. şeklinde konuştu.