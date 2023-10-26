Sosyal Yardımlarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gardiyanoğlu “Bu bir bütçe meselesidir. Hepsinin maaşı da aynı oranda değildir, kademe kademe değişir. Sosyal Hizmetler’in verdiği yardımlar içeriğine göre değişir. Artırılmasıyla ilgili çalışma başlattık” şeklinde konuştu.

“REÇETE KONUSUNDA SÜREÇ YARGIDA, AÇIKLAMA YAPMAM DOĞRU OLMAZ”

Programda göreve geldiğinde ortaya çıkarttığı reçete yolsuzluğu ile ilgili kendisine yöneltilen soruları da yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu “Yaşananların kararını yargımız verecek. Ama tekrar söylüyorum görevini layıkıyla yapanları bunun dışında tutmamız gerekiyor. Bizim için tüm doktorlar, eczacılar değerlidir. Bunun kararını artık yargı verecek. Ama daha fazla konuşmak istemiyorum çünkü soruşturma sürecinde bu doğru olmaz. Ama bazı şeyler bu ülkede değişmelidir. Şu anda ilaca erişimle ilgili bazı aksaklıklarımız var çünkü doktorlar çekiniyorlar imza atmaya. Bu konuda anlaşmalı doktorlarımızı aradığımızda yardımcı oluyorlar” dedi.

“REÇETELER KONUSUNDA CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR”

Vatandaşların ilaca erişimiyle ilgili sıkıntıları tamamen ortadan kaldırmak ve hayatını daha kolaylaştırmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Gardiyanoğlu “Serbest Çalışan Hekimler ile yaptığımız anlaşmayla ayda bir reçeteyle, eğer kronikse rahatsızlığınızda 6 ayda bir alacakları reçeteyle, ilaçlarını alabilecekler. Şu anda kamu hekimleriyle ilgili yaptığımız bir uygulama var. Bu tamamlandığı zaman vatandaşımız reçetesiyle eczaneye gidecek, ilacını alacak faturasını devlete getirdiğinde ödemesinin %80’ini geri alacak” dedi.