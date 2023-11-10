Görüşmede Memur-Sen Başkanı Akın Manga da hazır bulundu.

Türk Eğitim- Sen Başkanı Talip Geylan konuşmasında , Uluslararası Avrasya Eğitimcileri Birliği olarak KKTC’nin kuruluşunun 40. kuruluş yıldönümü dolayısıyla panel gerçekleştirdiklerini belirterek Türk dünyasının kalbinin KKTC’de attığını kaydetti.

“Bugünlere kolay gelinmedi diyen” Geylan, “ Şimdi sıra KKTC’nin uluslarararası camida tanınması. Bu noktada KKTC’nin ve Türkiye Cumhuriuyeti’nin ve son dönemlerde Türk Devletleir Teşkilatı’nın gayretinin farkındayız. Tüm dünyanın KKTC’yi tanıyacağına yürekten inanıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında, Türk halkının tarihinin hep mücadele içinde geçtiğini belirterek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi’nde ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatta gözlemci üye ololarak kabul edildiğine dikkat çekti.

Gardiyanoğluı “Kıbrıs Türkü milli değerleri yüksek olan ve Türklüğe sahip çıkan bir halktır. Tarihi doğru bilmek ve tüm gençlere aktarmak hepimizin boynunun borcudur.”ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu tarih bilinçlendirme anlamında katkılarından dolayı sendika temsilcilerine teşekkür ederek çalışmaların devam etmesini temenni etti.