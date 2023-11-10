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Görüşmede Memur-Sen Başkanı Akın Manga da hazır bulundu. 
Türk Eğitim- Sen  Başkanı Talip Geylan konuşmasında , Uluslararası Avrasya Eğitimcileri Birliği olarak  KKTC’nin  kuruluşunun 40. kuruluş yıldönümü  dolayısıyla  panel gerçekleştirdiklerini belirterek  Türk dünyasının kalbinin KKTC’de attığını  kaydetti.  
“Bugünlere kolay  gelinmedi diyen”  Geylan, “ Şimdi sıra  KKTC’nin uluslarararası  camida  tanınması.  Bu noktada  KKTC’nin ve Türkiye Cumhuriuyeti’nin ve  son dönemlerde  Türk Devletleir Teşkilatı’nın gayretinin farkındayız.  Tüm dünyanın KKTC’yi tanıyacağına yürekten inanıyoruz.” İfadelerini kullandı.   
Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında, Türk halkının tarihinin  hep mücadele içinde geçtiğini  belirterek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi’nde ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin teşkilatta gözlemci üye ololarak  kabul edildiğine dikkat  çekti. 
Gardiyanoğluı “Kıbrıs Türkü milli değerleri yüksek olan ve Türklüğe sahip çıkan bir  halktır. Tarihi doğru bilmek  ve tüm gençlere aktarmak hepimizin boynunun borcudur.”ifadelerini kullandı.
Gardiyanoğlu  tarih bilinçlendirme anlamında  katkılarından dolayı  sendika  temsilcilerine teşekkür ederek çalışmaların  devam etmesini temenni etti.