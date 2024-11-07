“Yıllardır dokunulmayan konulara, yasalara dokunduk, yapılamayan düzenlemeleri yaptık. Yıllardır açılamayan tesisleri açık.” diyen Bakan Gardiyanoğlu devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sektörel bazda asgari ücreti belirleme çalışmalarının sonuna geldiklerini anlatan Gardiyanoğlu, bütçe çalışmalarının ardından işçi ve işveren temsilcileri ile görüşeceklerini belirtti.

Yerli ve yabancı çalışanın asgari ücret yatırımlarının farklı olacağına dikkat çeken Gardiyanoğlu yerli yatırımcıya

teşvik primleri getirileceğini , sektörlere bazı kotaların da uygulanacağını anlattı.

"Çalışma yaşamını düzenlerken ülke gerçeklerini de görmek lazım." diyen Bakan Gardiyanoğlu,“Ciddi anlamda ara eleman sıkıntısı var. Bu açığı kapatmak için çalışmalarımız var. Eğitim bakanlığı ile ilgili protokol hazırlığı içindeyiz.” İfadelerini kullandı.

“SOSYAL YARDIM ALANLARIN PRİMLERİ İYİLEŞTİRİLECEK”

Bakan Gardiyanoğlu, malülen aylıkları için de bir düzenlemeye gidileceğini, çalışmaların başladığını kaydederek sosyal yardım alanların primlerinin yükseltilmesi ile ilgili bir de önerge hazırlandığını dile getirdi. 35 yıldır dokunulmayan sosyal sigortaların yasalarının güncelleme çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bakan Gardiyanoğlu, “ Çok daha güçlü bir sosyal sigortalar yaratılacak” dedi.