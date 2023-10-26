Genç İş insanları Derneği Orhan Gavani konuşmasında oldukça aktif bir dernek olduklarını belirterek yeni bir vizyonla beraber toplumu çağdaş bir seviyeye taşıyacak projelerin yer alacağı bir döneme girdiklerini belirtti. Gavani, uygun noktalarda devletten destek beklediklerini dile getirdi.

Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında , ülkedeki en önemli sorunlardan birinin kayıtdışılık olduğunu belirterek, bu konuda ciddi tebirlerin yolda olduğunu kaydetti.

Çalışma affı çıkarılacağını kaydeden Bakan Gardiyanoğlu , işverenin ön onayıyla başvuru yapılacak af sonrası , Çalışma Dairesi’nin denetimlere başlayacağını vurguladı. Gardiyanoğlu affa rağmen hala kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlere yasadaki cezai yaptırımın uygulanacağını dile getirdi.

Diğer bir önemli sorunun hakısz rekabet olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu “Görevini layıkıyla yapan tüm çalışanlarına bu süreçte özlük haklarını veren

düzgün iş insanları olduğu gibi , hijyenik koşullarda olmayan veya kişinin ülkeye çalışmak için geldiği alanın dışında çalıştırıldığı ortamları da üzülerek görmekteyim .Çalışma hayatını ve çalışanı güvence altına almamız gerekiyor.Bazı standartlarla beraber, çok ciddi tedbirler getiriyoruz.” dedi.