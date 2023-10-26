Süt bedelleri ödendi Süt bedelleri ödendi

Genç İş insanları Derneği Orhan Gavani  konuşmasında oldukça aktif bir dernek olduklarını  belirterek yeni bir vizyonla beraber toplumu  çağdaş bir seviyeye taşıyacak projelerin yer alacağı bir döneme girdiklerini  belirtti. Gavani,  uygun noktalarda  devletten destek  beklediklerini dile getirdi.
Bakan Gardiyanoğlu da konuşmasında , ülkedeki en önemli sorunlardan birinin  kayıtdışılık olduğunu  belirterek,  bu konuda  ciddi  tebirlerin yolda  olduğunu  kaydetti.
Çalışma affı çıkarılacağını  kaydeden Bakan Gardiyanoğlu , işverenin ön onayıyla   başvuru  yapılacak  af  sonrası ,  Çalışma Dairesi’nin   denetimlere başlayacağını  vurguladı. Gardiyanoğlu  affa rağmen  hala kayıt dışı  işçi çalıştıran işverenlere yasadaki cezai yaptırımın uygulanacağını  dile getirdi.   
Diğer bir önemli sorunun hakısz rekabet olduğunu  kaydeden Gardiyanoğlu   “Görevini layıkıyla yapan tüm çalışanlarına bu  süreçte özlük haklarını  veren  
düzgün iş insanları olduğu  gibi , hijyenik koşullarda olmayan veya kişinin ülkeye  çalışmak için geldiği alanın  dışında  çalıştırıldığı ortamları  da üzülerek görmekteyim .Çalışma hayatını  ve çalışanı  güvence altına almamız gerekiyor.Bazı  standartlarla  beraber, çok  ciddi tedbirler getiriyoruz.” dedi.