

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç, 29.07 .2023 tarihinde saat 21. 30 raddelerinde Lefkoşa’da Göçmenköy bölgesinde faaliyet gösteren bir işletme içerisinde garson olarak çalışmakta olan ve yine işletme içerisinde şüpheli hareketler sergileyen Lefkoşa’da sakin zanlının Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesinde görevli ekiplerince yapılan üst araması neticesinde tasarrufunda yeşil reçeteye tabi olan toplamda 59 adet Regapen 300 mg kapsül tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Zanlının soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, iş vereni tarafından çalışma izninin iptal edildiğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 150 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.