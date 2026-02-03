MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a ilişkin mesaj verdi. Bahçeli, "Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız net." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin yeni bir mesaj verdi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, konuşmasının sonunda Demirtaş'ın durumuna değindi.
MHP lideri, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir. ifadesini kullandı.