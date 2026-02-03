Bunlar da ilginizi çekebilir

MHP lideri, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir. ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin yeni bir mesaj verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a ilişkin mesaj verdi. Bahçeli, "Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönene kadar kararımız net." dedi.

