Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün öğlen saatlerinde, Gaziköy’de Miroğlu Sokak üzerinde bulunan Cemali Çürük’e ait evde, muhtemelen çalışır durumda olan vantilatörün kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; yatak, vantilatör, dolap, buzdolabı, dondurma dolabı, 4 adet tekli koltuk, 1 adet üçlü koltuk, 2 ahşap pencere ve 2 ahşap kapı zarar gördü.

Öte yandan, dün 11.30 sıralarında Mormenekşe’de de yangın çıktı. R.M.(E-46) kullanımındaki kaynak makinesi ile önleyici tedbir almayı ihmal ederek kaynak işi yaptığı sırada makineden atılan kıvılcımların kuru otların tutuşturması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, 12 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile muhtelif ağaç ve sulama lastikleri yandı, R.M. tutuklandı.